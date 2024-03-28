على الله الجمال: رمضان شهر التنافس في الخيرات

أوضح الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها أن الصيام وقاية وحفظ ومعونة من الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصيامُ جُنَّةٌ، فإذا كان أحدُكم صائمًا فلا يَرفُثْ ولا يَجهلْ، فإنِ امْرُؤٌ شاتَمَه أو قاتَلَهُ فَليَقُلْ إنِّي صائم".



وتابع أن الصائم يجب ألا يقول وألا يفعل إلا خيرًا، وأن فعل الطاعات وترك المحرمات في كل وقت واجب وفي شهر رمضان أوجب، وأن شهر رمضان موسم الخير ويجب الإكثار فيه من الطاعات والحرص عليها طلبًا للمغفرة، والفوز بالجنة والعتق من النار، يقول الله عز وجل "وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُون".

رمضان شهر التنافس

وأضاف أن رمضان شهر التنافس، وهو شهر الكرم والإطعام والخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إذا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أوْ قَلَّ طَعامُ عِيالِهِمْ بالمَدِينَةِ، جَمَعُوا ما كانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بيْنَهُمْ في إناءٍ واحِدٍ، بالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وأنا منهمْ"، ويقول الله عز وجل "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب".

وكان قد كشف علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، تفاصيل عن مسجد السيدة نفيسة وحياة السيدة نفيسة .

وقال علي الله الجمال في تصريحات تلفزيونية : "السيدة نفيسة عندما جاءت إلى مصر أتت على دار كبير التجار ثم انتقلت إلى دار أم هانئ بجوار المقر الحالي إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة".

وتابع علي الله الجمال:"حاكم مصر أو والي مصر أهدى المقر الحالي لمسجد السيدة نفيسة إلى السيدة نفيسة وتفاوض معها بأن تتلقي بالناس يومين في الأسبوع للرد على أسئلتهم".

مسجد السيدة نفيسة يطلق عليه درب السباع

وكشف علي الله الجمال :" مسجد السيدة نفيسة يطلق عليه درب السباع، ومسجد السيدة نفيسة هو المكان الذي عاشت فيه والمقام المتواجد في المسجد حفرته بأيديها ".

وتابع علي الله الجمال:" السيدة نفيسة كانت تطلب من الله أن تتوفى وهي صائمة وبالفعل توفيت السيدة نفيسة في شهر رمضان ودفنت في القبر المتواجد في السيدة نفيسة ".