كسوف الشمس يتصدر التريند.. حكم صلاتها وطريقة أدائها

لن يتكرر إلا بعد 20 عامًا..

كسوف الشمس.. تصدر كسوف الشمس مؤشرات جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد زيادة معدلات البحث عليه لاقتراب موعده، حيث ينتظر العالم وعشاق الفلك ظاهرة الكسوف الكلي للشمس والذي سيبدأ يوم الثامن من أبريل ويستغرق مدة قدرها حوالي 5 ساعات و10 دقائق.

ووفقًا لشبكة "العربية"، فإن كسوف الشمس الكلي لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث سيحجب القمر الشمس تماما في أميركا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا.

حكم صلاة كسوف الشمس

واهتم الكثير من المسلمين حول العالم بمعرفة طريقة أداء صلاة كسوف الشمس لنيل ثوابها، فقد قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني، أن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويُسنّ الجماعة فيها؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا"، فأمر بالصلاة لهما أمر واحد.

وقالت الإفتاء في ذلك:"عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: "إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي"، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويُسَنّ فعلها جماعة وفرادى.

طريقة أداء صلاة كسوف الشمس

وأوضحت الدار كيفية صلاة الكسوف أو الخسوف، وهما ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

ولفتت الدار إلى أن أعلى الكمال في كيفيتها، حيث يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

من يستطيع رؤية كسوف الشمس الكلي

يذكر أن هيئة الفضاء الأميركية "ناسا"، كان قد أعلنت عن بدء الكسوف يوم 8 أبريل فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي في حوالي الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس، عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تينيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيجان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

ويدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كويبيك ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.