غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل سلطة الخضار المقلي لسفرة رمضان

سلطة الخضار المقلي من الوصفات السهلة والسريعة، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، كما تعمل تلك السلطة على سد الجوع بشكل كبير، لذلك يمكنك تحضيرها في أي وقت تشعرين فيه بالجوع الشديد، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.





طريقة عمل سلطة الخضار المقلي

مقادير السلطة

عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة





الخل: 2 ملعقة كبيرة





زبادي: نصف كوب





المايونيز: 2 ملعقة كبيرة





فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة





ملح : حسب الرغبة





- الزيت النباتي: 3 اكواب (للقلي)





- الزهرة : 400 جرام (مفصولة الزهرات)





- البطاطس: 3 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات)





- خيار: 3 حبات (مقطع مكعبات صغيرة)





- فلفل رومي أحمر: 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)





- الفلفل الرومي الأخضر: 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)





- الفلفل الرومي الأصفر: 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)





- البصل الأخضر : نصف كوب (مفروم)





- بقدونس: نصف كوب (مفروم)





- بقدونس: حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)



طريقة التحضير

لتحضير سلطة الخضار، سخني الزيت النباتي في مقلاة، واقلي مكعبات البطاطس حتى تحمر من كل الجهات وارفعيها عن النار وضعيها جانبًا على مناديل ورقية لامتصاص الزيت.





اقلي زهرات القرنبيط حتى تحمر أيضًا وارفعيها وضعيها على ورق لامتصاص الزيت حتى تبرد.





اخلطي مكعبات الخيار، والفلفل الملون، والبصل الأخضر، والبقدونس المفروم، في وعاء ورصيهم في قعر طبق التقديم.





ضعي القرنبيط البارد فوق الخضار ثم البطاطس.





اخلطي كل مكونات الصلصة في وعاء صغير.





صبي الصلصة فوق السلطة وزيني وجهها بالبقدونس المفروم عند التقديم.