الاحتلال يقتحم عدة مدن فلسطينية وينشر القناصة فوق المباني فجر اليوم

مع مطلع فجر الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، حيث شنت سلسلة اقتحامات لعدة مدن فلسطينية ونشرت قواتها واشتبكت مع المواطنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة ومخيم جنين، وقالت مصادر محلية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وعشرات الآليات ترافقها جرافة، اقتحمت المدينة والمخيم من عدة محاور، وأن قوات راجلة انتشرت في المخيم ومحيطة، كما نصبت قوات الاحتلال القناصة على أسطح البنايات.

فيما تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المخيم، واكتشف أمرها ودارت اشتباكات.

اقتحام نابلس وأبوديس

كما اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة بعدة آليات واطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واعتقلت شابين شقيقين، هم "ماهر وأحمد بحر".

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أيضًا مدينة نابلس، بعدة آليات عسكرية من جهة حاجز صرة غربا، وداهمت إحدى العمارات في شارع تونس.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق المشاة في المنطقة وقرب مدرسة كمال جنبلاط، كما نشرت القناصة على أسطح عدة بنايات.

اقتحام طولكرم واعتقال مواطن

كما اعقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مواطنا لدى اقتحامها مدينة طولكرم.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وجابت عدة أحياء، واعتقلت المواطن جمال حدايدة عقب مداهمة منزله وتكسير محتوياته.