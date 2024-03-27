جيرو على أعتاب الانتقال إلى الدوري الأمريكي

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، حسم قراره بالرحيل عن صفوف الروسونيري، والانتقال للعب في الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد جيرو (37 عاما) في سان سيرو، بنهاية الموسم الجاري، وعلى ما يبدو أنه قرر الرحيل في صفقة انتقال حر.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جيرو حسم قراره بالانتقال لنادي لوس أنجليس الأمريكي، بداية من الصيف المقبل.



وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": توصل لوس أنجليس إلى اتفاق مع جيرو، لضمه اعتبارا من 1 يوليو المقبل".



وأضاف: "بدأ اهتمام لوس أنجليس في أكتوبر الماضي، وتم تقديم عرض رسمي في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما تم التوصل لاتفاق".

وختم: "سيكون العقد ساريا حتى ديسمبر 2025.. لم يتم توقيعه بعد، ولكن التوقيع وشيك، حيث أعطى جيرو الضوء الأخضر".

وحقق منتخب فرنسا لكرة القدم فوزًا صعبًا على نظيره منتخب تشيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على إستاد فيلودروم بفرنسا، ضمن الأجندة الدولية للفيفا لشهر مارس الجاري.

