محافظ الغربية يكرم 13سيدة وأم مثالية





كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدد من النماذج النسائية المتميزة من الأمهات المثالية خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية احتفالاً بيوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 ، وذلك بقاعة المركز الثقافي بطنطا بحضور الدكتور حاتم امين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث ،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بمحافظة الغربية .

بدأت الاحتفالية بعزف انغام السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ومن ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ عطية البدوي و من ثم ابتهالات دينية ، وثم عرض فيديو عن المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ، وبعدها قدمت الطالبة كنزي محمود فهيم فقرة شعيرية عن الام ، وبعدها قدمت الفرقة الفنية بمديرية التربية والتعليم بالغربية فقرة غنائية قدمت خلالها ابرز الأغنيات عن الام (دعوتك الفجر ياما، امي يا نور بيتنا، ست الحبايب ).

وفي كلمته وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان، وللمسيحيين بمناسبة الصوم الكبير مشيرا الى ان شهر رمضان ضم احتفالات كثيره جدا فاحتفلنا معا يوم ٧ رمضان بذكرى تأسيس الازهر الشريف ، والعاشر من رمضان بانتصارات الجيش المصري العظيم، ،واحتفال ذكرى غزوة بدر، واحتفال اليوم بعيد الام وأشار محافظ الغربية اننا يجب ان نشكر ام الدنيا مصر الام التي تضمنا جميعا ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمة للمرأة المصرية ولتكريمة واختياره للسيدة شادية عبد الحكيم يوسف ابنة محافظة الغربية الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم، واكد المحافظ ان المرأة كل المجتمع المرأة فكيف يقال انها هي نصف المجتمع، وهي التي تلد وتربي النصف الآخر، ووجه محافظ الغربية تحية كبيرة للام التي تربي شخص من ذوي الهمم فدورها يكون مضاعف ، كما أوضح المحافظ ان المرأة المصرية تلعب دور محوري في المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الام هي التي تعلم وتربي في ابناءها الحب والولاء والانتماء وكيف يكون شخص صالح يخدم الوطن وكيف يكون شخص داعم للوطن وكيف يحب بلده وكيف يخدمها في أي مجال من المجالات ويشارك في عجله التنمية في ظل الظروف التي نمر بها ومصر وقفت امام الصعاب واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية والتقدير لكل أمهات فلسطين العظيمات داعيا المولى عز وجل ان يقف بجانبهم ويحميهم وينصرهم .

واختتم الحفل بتكرم محافظ الغربية السيدة شاديه عبد الحكيم يوسف شربان ابنة مدينة كفر الزيات وذلك لحصولها على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية(فئة أم من ذوى الهمم) على مستوى الجمهورية ، السيدة إلهام عبد الحميد عبد الحميد ابنة المحلة الكبري وذلك لحصولها على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، السيدة فايزة مسعد ابنة مركز السنطة وذلك لحصولها على المركز الثاني في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة ،السيدة شربات سميح صالح ابنه مدينة طنطا وذلك لحصولها على المركز الثالث في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة ،السيدة سعديه مصطفى أحمد ابنة مدينة طنطا وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية( فئة أم لأبن من ذوى الهمم )على مستوى المحافظة ،السيدة مرفت محمد عبده المدرى ابنة مدينة سمنود وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والاحياء ،والسيدة خيرية عبد العزيز محمد البهل ابنة مدينة طنطا وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والاحياء. و السيدة حنان السيد أحمد حسان ابنة مدينة طنطا وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والاحياء( فئة أم من ذوي الهمم )،السيدة منى فوزي عبد المنعم العجواني ابنة مدينة المحلة الكبري . وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والاحياء ( فئة أم لابن من ذوي الهمم) ، السيدة نادية حسن علي القصراوي ابنة مدينة طنطا وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والاحياء (فئة أم معيلة ) ،السيدة سكينة مصباح شومان ابنة مدينة قطور وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والاحياء ( فئة أم معيلة)،السيدة أمل مسعد عبد اللطيف ابنه حي ثان المحلة وذلك لفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والاحياء ( فئة أم معيلة )،الأستاذة جهاد ثروت محمد بهنسي وذلك لكونها نموذجاً للأم التي تحملت الصعاب وصمدت بجانب ابنتها التي قضت ثلاث سنوات من العلاج الكيماوي حتى انتصرت على السرطان وهي من مدينة طنطا .