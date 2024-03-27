مسلسل الحشاشين الحلقة١٧| حسن الصباح يلقي ركين سعد من فوق قلعة آلموت

شهدت الحلقة ١٧ من مسلسل “الحشاشين”ذهاب زيد بن سيحون (أحمد عيد) إلى حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، ويخبره أنه وجد مع مجموعة من بنات وزوجات الرعاة رسائل القلعة المشفرة وتفسيراتها، بالإضافة إلى خرائط لمداخل القلعة السرية وحصر للغلال والطعام داخل القلعة، ومكاتبات القلعة إلى القلاع الأخرى، ما يؤكد أن هناك خائنا بين صفوفهم.

ويذهب حسن الصباح ليستجوب بنات الرعاة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، ويجد بينهن فتاة يسألها عن اسمها وتدعى رياحنة (ركين سعد)، ويسألها كيف استطعن فك شفرة الرسائل التي لا يعرفها سوى كبار الدعاة والمختارين داخل القلعة، وتخبره أنها شقيقة أحد المختارين الذين اختارهم لتنفيذ اغتيالات ضد أعدائه، وعلمها كل ما تعلمه داخل القلعة.

يخبرها حسن الصباح أن نهايتها ستكون القتل وجهنم لأنها اختارات دعم السلطان على إيمانها وعقيدتها، وترد عليه قائلة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17: «أنا إيماني ثابت ومذهبي ثابت أكتر منك، أنا واللي معايا لا بنعاون السلطان ولا بنعاونك الاتنين في الظلم واحد، أنت بعت أخويا وأخوات وولاد اللي معايا لجهنم وهو بيبعت جنوده للموت عشان يثبت إنه انتصر عليك».

ويطلب حسن الصباح من زيد ابن سيحون رمي رياحنة وسيدات الرعاة من فوق سور قلعة آلموت.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين



ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.