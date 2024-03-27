التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدرج في مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

ووجه وزير التربية والتعليم الابتعاد عن التعقيد في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمختلف المحافظات.

تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووجه وزير التربية والتعليم بمراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

وحظر وزير التربية والتعليم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهائيًا.

ونبه وزير التربية والتعليم باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم بمواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية" أثناء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتشديد على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتنطلق يوم 4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024.