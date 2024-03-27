الشباب والرياضة بالقليوبية تشارك فى أكبر مائدة إفطار جماعى لمراكز التخاطب

شهد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، فعاليات أكبر مائدة حفل افطار جماعى لاعضاء مراكز التخاطب والتكامل الحسي بجميع محافظات الجمهورية والتى نفذتها وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب قادرون باختلاف -الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم بدولة الامارات العربية المتحدة تزامنا مع يوم زايد الانسانى، وجاء ذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشاركة من ذوى الهمم ومديري وأخصائى مراكز التخاطب ووكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية بكافة محافظات الجمهورية.

وجاءت مشاركة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية من داخل مركز شباب كفر الجزار ببنها التواجد و تضمنت فعاليات مائدة الافطار بالقليوبية مشاركة 4 مراكز للتخاطب وتشمل مركز كفر الجزار ، العمار ، طوخ ، مساكن اسكو ، الاحراز بمشاركة 650 عضو من أعضاء مراكز التخاطب على مستوى محافظة القليوبية ، وأبدى الصبروط سعادته لتواجده وسط ابتائه من ذوى الهمم ، مشيدا بالدور الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة في دعم وتكثيف البرامج والانشطه والخدمات المقدمه لذوي الهمم بكافه قطاعات الوزاره.

ومن جانبه عبر الفيديو كونفرانس، أعرب الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ، عن سعادته بالتعاون المشترك والفعال بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مبادرة جسور الأمل ، مشيرا الى أن المبادرة استهدفت إنشاء 68 مركزا للتخاطب بمحافظات الجمهورية وبصدد إنشاء وتجهيز 60 مركزا جديدا ، ويأتى ذلك نظرا لما حققته المرحلة الاولى من نجاح واقبال متزايد على مراكز التخاطب والتى يتم من خلالها تقديم جلسات التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات لذوى الهمم وورش عمل وجلسات ارشاد نفسي وأسري لاولياء الامور بشكل مجاني بهدف تطوير وتنمية قدرات ذوى الهمم لتحقيق الدمج المجتمعى.

أكبر مائدة إفطار جماعى لمراكز التخاطب

جدير بالذكر ، أن فعاليات أكبر مائدة إفطار جماعى لمراكز التخاطب تأتى تزامنا مع يوم زايد الانسانى بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك ، وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة ترويحية ورياضية وتقديم فقرات غنائية واستعراضية بمشاركة الموهوبين والمتميزين من ذوى الهمم بكافة محافظات الجمهورية على مستوى 68 مركزا للتخاطب ، وسط أجواء من السعادة والفرحة، وبمشاركة قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بالمحافظات ،وتاتى أنشطة وفعاليات مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وإشراف محمود شعبان ونيفين عبدالغنى منسقي مكتب قادرون باختلاف.

