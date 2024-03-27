إنشاد ديني وأغاني تراثية ضمن ليالي رمضان الثقافية بالفيوم

شهد ميدان السواقي بالفيوم، ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في إطار برامج وزارة الثقافة التى تنظمها بالتعاون مع فرع ثقافةالفيوم، بحضور عدد كبير من رواد الفرع ومثقفي وأهالي الفيوم، والإعلاميين.

افتتحت الفعاليات بعدد من الورش الفنية المتنوعة للأطفال نفذها فنانو الفرع منها؛ ورشة رسم وتلوين على وجوه الأطفال، وأشغال اليدوية، تشكيلات من الورق والفوم، ورق مقوى.

وقدم عرض فني لفرقة الفيوم للانشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات والابتهالات الدينية، تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "رمضان جانا، صلوا على نبينا، يا رمضان، مديح المصطفى، القلب يعشق كل جميل، يا بركة رمضان"، أعقبه عرض فني آخر لفرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد حسين، قدمت خلاله باقة من الأغنيات الرمضانية التراثية منها "أهو جه يا ولاد، تتر ألف ليلة وليلة، عمو فؤاد، وأغاني فوازير رمضان، ميدلي من الأغنيات الرمضانية، رمضان كريم، مولاي، جحا المصري، يتربى في عزو".

أمسية شعرية بعنوان "المسحراتي" بفرع ثقافة الفيوم

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وتحت عنوان "المسحراتي" عقد بيت ثقافة إطسا أمسية شعرية بمركز شباب أبو صير، تحدث فيها القاص عويس معوض عن مهنة المسحراتي، ومتي بدأت منذ العصور القديمة وصولا إلي عصرنا الحالي، وكيف بدأت تلك المهنة في الاندثار تدريجيا نتيجة لمتغيرات العصر والتطور التكنولوجي، وناقشت الشاعرة الدكتورة أسماء الهرش الحضور حول تغير مهنة المسحراتي في مصر، وعادات الأسرة المصرية في شهر رمضان الكريم، أعقبها إلقاء قصيدة للشاعر محمد ربيع بعنوان "رمضان شهر الخير"، كما شاركت الشاعرة إيمان العقيلي بقصيدة بعنوان "فلسفة"، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات الرمضانية وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس أمسية أدبية لبيت ثقافة سنورس، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، بعنوان "رمضان في الشعر وأغاني الأطفال"، تجلت خلالها قصائد تراوحت بين الأجواء الرمضانية وبين التغني بحب الأوطان، شارك فيها كل من الأديب أحمد قرني والكاتب أحمد طوسون، وقدم الأمسية الدكتور عمر صوفي.