محمد منصور: مدينة الشيخ زايد «الأكثر جذباً» للمستثمرين

رأى محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى العقارية، أن مدينة الشيخ زايد أصبحت واحدة من أكثر المدن نموًا وتطورًا وجذبًا من المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى ضوء حجم التنمية التى تتم بالمدينة والمناطق المحيطة بها، حيث لم تدخر الحكومة أى جهود فى النهوض بغرب القاهرة.

وأشار إلى أن مدينة الشيخ زايد أصبحت قلب عاصمة مصر السياحية بما تمتلكه من عناصر سياحية جاذبة أهمها المتحف الكبير، وعدد من المشروعات الاستثمارية الحيوية التى أصبحت نقطة جذب للعملاء للسكن فى مدينة الشيخ زايد، بالإضافة لمطار سفنكس الدولى وهو الأمر الذى يجعل المدينة وجهة سياحية محلية وعالمية.

ورأى منصور أن هناك توجهاً قوياً من المطورين للاستثمار فى منطقة الثروة الخضراء بالمدينة، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأخيرة فى قلب مدينة الشيخ زايد، بعد أصبحت المدينة وجهة مثالیة للباحثین عن الرفاهیة والفخامة.

وأعتبر أن مدينة الشیخ زاید توفر لقاطنيها مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة التى تضمن أسلوب حیاة مریحاً وممتعاً وآمناً، مشيرا الى أن المدينة تزخر بالمواقع الاستراتیجیة التى توفر إطلالات خلابة على المدینة وسهولة الوصول إلى المناطق الحیویة والمراكز التجاریة والترفيهية .