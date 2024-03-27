«تانزا» تستهدف المرتبة الأولى للمشروعات الترفيهية فى الشرق الأوسط.. وتستعد لضخ استثمارات بـ1.1 مليار جنيه

أكد محمود جابر، الرئيس التنفيذى لشركة ماجيك لاند الحكير، أن الشركة تخطط لأن يحتل مشروع «تانزا» المرتبة الأولى فى المشروعات الترفيهية السياحية بالشرق الأوسط، وذلك فى ظل خطة توسعية طموح فى السوق المصرية.

وقال «جابر» إن الشركة تدرس إقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة ضمن خطتها التوسعية، لافتا إلى أنها ستضخ استثمارات إجمالية بقيمة 1.1 مليار جنيه فى تطوير مشروع «تانزا» الذى يقع على مساحة إجمالية 170 ألف متر مربع.

أشار إلى افتتاح عروض الدولفين الشهر الحالى بالشراكة مع شركة دولفينا للمشاريع السياحية والترفيهية، بالإضافة إلى إبرام شراكات مع العلامات التجارية الكبرى فى مجال المطاعم والألعاب، بما يلبى احتياجات الأسرة المصرية، وحتى تتناسب المدينة الترفيهية مع جميع الأعمار وليس صغار السن فقط.

تابع: «من المستهدف تشغيل تانزا بنسبة 80% بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من تشغيله بالكامل خلال 2025».

وأوضح أن «تانزا»، هو اسم عربى قديم يعنى السعادة، مشيرًا إلى أن المشروع ترفيهى تجارى متكامل يتواكب مع خطط التنمية السياحية التى تشهدها مصر حاليًا، ويقدم مفهومًا جديدًا فى عالم السياحة والترفيه لما يتمتع به من طاقة إنتاجية ضخمة وإمكانات ترقى للمستوى العالمى وهو ما ينبئ بمستقبل مبشر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية تستهدف زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى بنحو 25% و30% سنويًا، وذلك فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس التنفيذى أن «تانزا» تدعم تلك الجهود الحكومية وتسعى لتحويل مصر إلى وجهة متميزة وجاذبة للسياحة من جميع أنحاء العالم، فالمشروع يتضمن 7 مناطق ترفيهية تشمل منطقة المغامرات، ومنطقة التسابق، ومنطقة الألعاب الرياضية، ومنطقة الغابة، ومنطقة السينما والمسرح، ومنطقة الأطفال، والدولفيناريوم.

تانزا فى نقاط

مشروع أطلقته شركة ماجيك لاند الحكير لتقديم أول وجهة ترفيهية متكاملة بنموذج أعمال وأجندة ترفيه الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط.

< ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه فى المنطقة، حيث يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الترفيه فى مصر.

< ويمتد المشروع على مساحة تبلغ ١٧٠ ألف متر مربع، مما يتيح الفرصة لتقديم تجارب متنوعة وحقيقية فى مكان واحد تلائم كافة الفئات العمرية لتناسب جميع أفراد الأسرة لأول مرة فى مصر.

< يقدم مشروع تانزا نموذجا متميزا يجمع أهم التجارب الترفيهية فى مكان واحد من خلال سبع مناطق تتضمن منطقة المغامرات، ومنطقة السباقات، ومنطقة الألعاب الرياضية، ومنطقة الغابة، ومنطقة السينما والمسرح، ومنطقة الأطفال والدولفيناريوم.

< تجمع كل منطقة تجارب ترفيهية فريدة من نوعها لأول مرة فى مصر مما يجعلها الملجأ الأساسى لكل فرد لإحداث تغيير وتجربة تمزج بين طبيعة وروح المغامرة.

< المشروع يسير وفق استراتيجية محددة ومدروسة تهتم بدراسة احتياجات السوق المصرية بدقة وعناية وإضافة قيمة ليس فقط للعملاء ولكن للقطاع بأكمله.