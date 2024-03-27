«هوم تاون» تطرح وحدات فى 3 مشاريع بالعاصمة الإدارية.. وتستهدف مليار جنيه

تعتزم شركة هوم تاون للتطوير العقارى طرح وحدات جديدة فى مشروعاتها الثلاثة «zaha park ولافاييت مول ويودورا مول» بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبيعات مستهدفة تبلغ حوالى مليار جنيه.

وقال ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقارى، إن انتقال الحياة للعاصمة الإدارية الجديدة وارتفاع نسبة الإشغالات بها يشجع العملاء على الاستثمار فى العاصمة الإدارية، لذا فإن الشركات التى نجحت فى الوصول بنسب تنفيذ مرتفعة فى مشروعاتها تستحوذ على النصيب الأكبر من العملاء.

وأضاف أن التعاقد مع علامات تجارية عالمية ومتميزة للتواجد فى المشروعات الثلاثة يعزز القيمة الاستثمارية للمشروعات، ويرفع حجم إقبال العملاء على الاستثمار فى هذه المشروعات، كما أنه يزيد من عائدات الاستثمار للعملاء، مشيرا إلى أن المشروعات الثلاثة تتواجد فى مناطق متميزة بالعاصمة الإدارية تحقق أفضل استثمار وتستفيد من نسب الإشغال المرتفعة بالمدينة.

من جهته أوضح كريم عابدين، رئيس القطاع التجارى بشركة هوم تاون للتطوير العقارى، أنه تم اختيار التوقيت المناسب لإطلاق وحدات جديدة فى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتزامن مع انتقال موظفى الحكومة للمقرات الوزارية بالعاصمة الإدارية، وهو ما يضمن أعلى إقبال على الوحدات المطروحة.

وأكد أن طرح مشروعات الشركة يتم وفق خطة واضحة ومحددة قائمة على التقسيم لمراحل، وهو ما يضمن التنوع فى الطرح من حيث المساحات والأسعار والتميز، وهو ما يلبى مطالب عملاء الشركة الحاليين والمستهدفين.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع 50 علامة تجارية عالمية، وهو ما يعزز من القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة، كما أنه يجعلها تستهدف شرائح مجتمعية وأسواقا جديدة غير مسبوقة، خاصة فى ضوء الارتفاع بمعدلات التنفيذ فى مشروعات الشركة المختلفة.

وأوضح أن الوحدات المطروحة تتنوع ما بين تجارى وإدارى وطبى، كما أن هذه الوحدات يتم تسليمها خلال 6 أشهر وبتسهيلات سداد تصل إلى 8 سنوات.