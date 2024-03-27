ضبط عاطل بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب على مواقع التواصل

ألقت مباحث الآداب، القبض على عاطل لبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي والتربح المادي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية لأحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية"؛ يبدى من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور فضلًا عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب وبثها عبر عدة تطبيقات إلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

وفى سياق أخر قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الرابعة، إحالة المتهمة بقتل صديقتها فرح فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ طالبة طنطا، إلى المفتى، وذلك بعد إعادة مرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة قد أحالت المتهمة بقتل صديقتها لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامها شنقا فيما نسب إليها من اتهامات، وبعد ورود الرأى الشرعى المفتى تغيرت هيئة المحكمة التى تنظر القضية.

وبناء عليه تقرر إعادة المحاكمة أمام الدائرة الجديدة وسماع مرافعة دفاع المتهمة فى القضية.

بدأت الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مقطعة فى جوال ملقاه على جسر مصرف سبرباى بطنطا، وتبين من الفحص أن وراء الواقعة، صديقة المجنى عليها، بعد أن خططت لذلك وقامت بقتلها، وتقطيع الجثة ووضعها فى جوال ونقلها فى توك توك لمكان التخلص منها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة بقتل صديقتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها.