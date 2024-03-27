صيد الدقى يهزم دلفى فى بطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 15سنة

حقق فريق 15سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق دلفى بنتيجة 0/3 فى المباراة التى اقيمت على ملعب الاخير ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين مصطفي شريف،علي وفائي،عمران أشرف، ياسين علي،كريم مدني، يوسف مطر، زياد عبدالكريم، حمزة احمد، عمر جودة، يوسف النحاس، عمر احمد، عبدالله احمد، حسن زعتر،كريم سيد، سيف باسم، ياسين عمرو، مالك وائل ، يوسف احمد

الجهاز الفني والاداري:

محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة، جاسر نشأت مدير قطاع الناشئين، محمود مجاهد مدير فني الفريق، مدرب الفريق هشام عبدالله، محلل تقني يوسف خالد، وائل حسين مدرب احمال، طبيب الفريق دكتوراحمد الزيات، شعبان عبدالصبور المدير الاداري، اداري القطاع هاني عوف، فني ملاعب سلامة.

وفى سياق اخر فاز فريق 2014 ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى على فريق الزمالك بنتيجة 1/2 فى اللقاء الذى اقيم على ملعب وادى دجلة اكتوبر فى ختام بطولة منطقة الجيزة تحت 10سنوات

ضمت قائمة الفريق اللاعبين زين الدين طارق، احمد طارق، اسر عمرو، ادم حلمي،ابراهيم محمد،ادم احمد حسن، فهد مصطفي، يوسف محمد، مالك عبدالله، يوسف حاتم، زين محمد، عزالدين ، حسن احمد عمرو،حسن احمد حسن

الجهاز الفني والاداري: محمود غزال رئيس جهاز كرة الطائرة ، جاسر نشأت مدير قطاع الناشئين، هشام رشاد مدرب الفريق،طبيب الفريق دكتور محمد قاسم ،المدير الاداري شعبان عبد الصبور، اداري القطاع هاني عارف،مسعد جمعه فني ملاعب