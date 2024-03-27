بدء تجهيزات حفل إفطار "المحبة" بحضور رئيس حزب الوفد ومحافظ الدقهلية

انطلقت تجهيزات حفل إفطار "المحبة" بالدقهلية الذي ينظمه النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكتلة البرلمانية بحزب الوفد، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وحرص النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بالإشراف على عملية تنظيم حفل الإفطار ومراجعة كافة التجهيزات من وجبات الإفطار للصائمين لتقديم أوجه الراحة لكافة الحاضرين.

ومن المقرر أن يحضر حفل الإفطار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومحمد سويلم رئيس لجنة الوفد بالمحافظة.

جدير بالذكر أن حفل الإفطار يقام برعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكتلة البرلمانية بالحزب، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ومن المقرر أيضًا أن يكرم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عقب حفل الإفطار مجموعة من المتفوقين من الطلاب القادرون بإختلاف تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.