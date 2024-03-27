تعليم أبوتشت يكرم المعلمين والطلاب المتميزين في مجال التربية الفنية

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاربعاء 2024/3/27 بمكتبة توجية ومعلمي التربية الفنية وعدد من الطلاب المتميزين بالمدارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتميزين في مختلف المجالات والانشطة التعليمية.

شهد التكريم هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي قال جمعه رمضان موجه التربية الفنية ان فعاليات التكريم شملت الطالب زياد عاصم عبداللاه بمدرسة حسين خفاجي الإعدادية والطالبه فاطمه كمال جلال بمدرسة ابوتشت الإعدادية المشتركة والطالبتين ايمان موسي حسين ومريم نزيه نادر بمدرسة الحرية الرسمية للغات والطالبه مي ربيع عبده بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات.

فعاليات التكريم

وشملت فعاليات التكريم همت مصطفي محمد معلم اول بمدرسة ابوتشت الإعدادية وتغريد عبدالعزيز حسانين معلم اول وسلوي ابراهيم احمد معلم بمدرسة الحرية الرسمية للغات وجلبانه محمد الصغير معلم اول بمدرسة المعيصرة الإعدادية وسمية عبدالفتاح فخري معلم اول بمدرسة الشقيفي الإعدادية وشريف صلاح جاد معلم خبير بمدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين.

كما شملت فعاليات التكريم رمضان جمعة موجه التربية الفنية لدوره المتميز في خدمة تنمية مهارات ومواهب الطلاب ومشاركته الفعالة في مسابقات التربية الفنية.

وأعرب قاصد عن خالص تهانيه لأسرة التربية الفنية بحلول شهر رمضان المبارك متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، مشيدا بدور التربية الفنية في تهذيب السلوك ورفع الذوق العام لدى الطلاب فهي ليست مادة رسم بل التعليم أولا ثم فن وإبداع، مؤكدا أهمية علي الأنشطة التعليمية ودورها في تحسين العملية التعليمية، مشيرا الي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا باكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في كافة المواد الدراسية والأنشطة التعليمية.

واشاد ندير عام الإدارة بالاعمال الفنية للطلبه مقدما شكره وتقديره الي أولياء أمورهم ومعلميهم وتوجيه التربية الفنية بالعناية بهم وتشجيعهم واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها.

يذكر أن جمعه رمضان موجه التربية الفنية تم تكريمه في وقت سابق من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وهانم محمود موجه عام التربية الفنية بالمديرية علي جهوده وحسن تعاونه ومشاركتة الفعالة في مجال التربية الفنية.