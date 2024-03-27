وكيل تعليم قنا يكرم طلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الفائزين

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الفائزين في مسابقة ISEF للعلوم والهندسة ٢٠٢٤ والمشرفين على الطلاب، حيث حصد طلاب المدرسة أربعة مراكز فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024م.

وكرم وكيل الوزارة كل من الطالب عبدالرحمن محمد والطالب أحمد محمد القاضي الحاصلان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال العلوم الحسابية.

والطالبتان آيه فتحي ومريم أبو القاسم الحاصلتان على المركز الأول فى مجال الخلايا الطبية والطالبتان علا بهاء الدين وحنين وجدى الحاصلتان على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال (الكيمياء العضوية)، والطالب محمد خالد والطالب نور الدين محمد الحاصلان على المركز الثاني فى مجال هندسة الميكانيكا.

كما كرم وكيل الوزارة نهى ثابت ومحمد البدوى ومحمد على المشرفين على مشروعات الطلاب بالمدرسة، وذلك في حضور عاطف عثمان مدير إدارة المدرسة وقدمت ادارة المدرسة هدية تذكارية للدكتور محمد السيد تقديراً لدعمه وتشجيعه المتواصل للطلبة والمعلمين داخل المدرسة.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في هذا النجاح الكبير في توجيه وتشجيع أبنائنا، وكذلك لأولياء الأمور والمعلمين الذين ساهموا في توجيه ودعم هؤلاء الطلبة في رحلتهم .

كما وجه السيد كلمه لأبناؤه الطلبة وشجعهم على مواصلة تفوقهم ،لرفع اسم بلدهم عالياً ، مؤكداً أنهم سيمثلون مستقبلًا واعدًا لمصر وللعالم وأشار إلى أن التعليم المصرى يشهد نقلة نوعية كبيرة ، تؤدى إلى إحداث تطوير شامل بما يواكب المعايير الدولية، فى ظل رؤية مصر 2030.