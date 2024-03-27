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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"الموسم المسرحي ١٩٢٩" أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الفنان إيهاب فهمي،  رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ عن أحدث إصدارات المركز المسرحية من خلال تقديم كتاب "الموسم المسرحي ١٩٢٩" للباحثين والأكاديميين والمهتمين بالفن المسرحي، وذلك في إطار استكمال مشروع النشر المتخصص بالمركز، وتفعيل الدور الحقيقي للمركز القائم على التوثيق وإحياء التراث في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.
"الموسم المسرحي ١٩٢٩" تقديم ودراسة ومراجعة  الدكتور محمد حسن عبد الله، ويأتي ضمن سلسلة إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لتوثيق التراث المسرحي المصري خلال الفترة من (١٨٧٦م- ١٩٥٢م).
يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ كان قد أعلن في يناير الماضي عن إصدار كتاب المسرح التنموي؛ تأليف:  الدكتورة راندا رزق؛ ضمن سلسلة دراسات في المسرح المعاصر التي يصدرها المركز.
ويطرح حاليا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ كافة إصداراته للبيع داخل جناح المركز بمعرض الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال الفترة من ١٨ مارس حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٤م.

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