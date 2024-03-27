“أهلا رمضان”.. القومي لثقافة الطفل يكرم مسيرة الفنان علي مهيب بالحديقة الثقافية.. الليلة

أهلاً رمضان.. تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى إقامة ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، حيث يتضمن برنامج الليلة الأربعاء ١٧ رمضان الموافق ٢٧ مارس، تكريم مسيرة الفنان الدكتور "علي مهيب"، وذلك بحضور نجله الأستاذ كريم مهيب- الدكتورة رشيدة الشافعي مقرر لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة- الدكتور طارق رشاد.



ويعد الفنان الدكتور علي مهيب من رواد فن الرسوم المتحركة المصرية، وهو من مواليد عام ١٩٣٥، وتوفى عام ٢٠١٠، وتخرج من كلية الفنون الجميلة عام ١٩٥٥، بدأ حياته العملية مدرسا للفنون فى مدينة الإسكندرية، ثم عين معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم الحفر عام ١٩٥٩، وفى نفس الوقت كان يعمل رساما صحفيا في مؤسسة دار الهلال، كما أنه بطل دولي في رياضة الغطس لسنوات عديدة، وحاصل على العديد من البطولات الدولية في رياضة الغطس.

قام الفنان "على مهيب" بمعاونة أخيه "حسام مهيب" بتحريك الرسوم فى تجارب فيلمية قصيرة عام ١٩٥٨، وكان نجاح تلك التجارب سببا فى اختيار الأخوين "مهيب" ليؤسسا ويرأسا قسم الرسوم المتحركة عند نشأته بتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٦١.

تربع اسم مهيب على عرش الرسوم المتحركة المصرية منذ بداية الستينيات وحتى منتصف الثمانينيات، فلم يكن شعار "مهيب" أو رسومه المتحركة تغيب عن الشاشة الفضية فى السينما أو التليفزيون، فقد قدما لفن الرسوم المتحركة المصرى خلال نصف قرن من مئات الأعمال بين فيلم أو فيديو قصير، فوازير، مقدمات أفلام، وكذلك الأفلام الدعائية فى إطار إعداد الدولة للمواطن وتعامله مع المجتمع كاحترام قواعد المرور، نظافة البيئة، تجنب الضوضاء، كما قدما عددا من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مقدمات البرامج الشهيرة: نافذة حول العالم- خمس خمسات- أمس واليوم- حكاية سبعمائة مصنع- ناس فوق وناس تحت- ثم فوازير رمضان للقناة الأولى والثانية، والفيلم الإعلامي "كلمة في سرك" عام ١٩٧٠ للتوعية بعدم ترويج الشائعات قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣- ومقدمات العديد من الأفلام السينمائية منها: الثلاثة يحبونها- أخطر رجل في العالم- مسلسل الكارتون "مشقاص سواح" وهو أول مسلسل كارتون مصري سعودي.

وفى عام ١٩٦٦ ترك الأخوين "مهيب" عملهما بالرسوم المتحركة بالتليفزيون لتأسيس الأستوديو الخاص بهما "ستوديو مهيب" وهو أول استوديوهات الرسوم المتحركة الخاصة فى مصر والعالم العربى، بعد عام من تأسيس استوديو مهيب قدم الفنان علي مهيب تجربته الفنية في الرسوم المتحركة في الإطار الأكاديمي، حيث قام بتدريس مادة الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وكان الأستوديو بمثابة المدرسة العملية التى دربت أجيالا أخرى من الفنانين والفنانات، ثم استفادت جريدة الأهرام من جهود الأخوين "مهيب" فى مجال الإعلان وتوليا منصب المستشارين الفنيين لوكالة الأهرام للإعلان.

جدير بالذكر أنه في عام ١٩٦٣ قدم الأخوان مهيب فيلم الخط الأبيض وحصل على الجائزة الذهبية من مهرجان الإسكندرية الدولي.