ضبط 24 طن سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري رقابتها المشددة على الأسواق والمخابز، بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 3 سيارات محملين بـ٢٤ طن سكر خاص بمبادرة معا ضد الغلاء، قبل البيع بالسوق السوداء ، و6 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة لضبط ١٧ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و ٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ،و ١٦ مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بمركزي دمنهور ووادي النطرون .

وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط ١١ مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و ٩ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط ١٠٠عبوة مستحضرات تجميل، وكمية من البويات منتهية الصلاحية ،و محلين جزارة قاما بالذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط ٥ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،ومخبزين تصرفا فى ٢٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم ، و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة لتحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتوجيهات الدكتورةنهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.