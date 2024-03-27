فاين تعلن عن تعيين محمد الدمرداش مديرًا عامًا لإيزي كير

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، عن تعيين محمد الدمرداش مديرًا عامًا لإيزي كير، العلامة التجارية المصرية الرائدة والمتخصصة بالصحة والجمال، والتي استحوذت المجموعة عليها مؤخرًأ.

ويعكس تعيين الدمرداش التزام مجموعة فاين الصحية القابضة بالإثراء المتواصل لقاعدتها من الكفاءات القادرة على مواصلة المضي قدماً في ما يتعلق بمواءمة أهداف خطط النمو الاستراتيجية لدى المجموعة، بما يشمل تنويع محفظة منتجاتها، وذلك من خلال دخولها في فئات جديدة ضمن قطاع مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل الطبية.

ويتمتع الدمرداش بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وقبل انضمامه لمجموعة فاين الصحية القابضة، شغل الدمرداش منصب مدير عام إقليمي لعدة شركات عالمية متعددة الجنسيات في مجال السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، حيث نجح في إدارة المبيعات التي تصل قيمتها ملايين الدولارات لدى هذه الشركات.

أعرب رئيس الشؤون التجارية في مجموعة فاين الصحية القابضة، نضال الزعتري، عن سعادته بانضمام محمد الدمرداش لفريق عمل المجموعة، مؤكدًا على أن خبرته الواسعة في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ستكون محورية في دفع المجموعة نحو آفاق أوسع نتطلع من خلالها لتقديم تشكيلة وباقة أكثر تنوعاً من المنتجات الشهيرة والمطلوبة لدى المستهلكين." وأضاف الزعتري: "نحن متحمسون لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيحققه محمد الدمرداش في قيادة هذه العلامة التجارية مع فريق مجموعة فاين، ونثق بأن مهاراته وخبرته ستلعب دورًا هامًا في تعزيز نجاحنا كمجموعة."

نجحت شركة إيزي كير في تثبيت مكانتها كلاعب رئيسي ومهم في قطاع السلع الاستهلاكية في مصر منذ عام 1999، حيث تختص في تصنيع مجموعة واسعة من منتجات الصحة والجمال، مثل حلول إزالة الشعر، ومنتجات النظافة الشخصية، والمطهرات والمعقمات، ومنتجات العناية بالأطفال. ومن خلال استحواذ مجموعة فاين الصحية القابضة على إيزي كير، قامت المجموعة بتنويع باقة منتجاتها في السوق المصرية وخارجها، وذلك لمنح المستهلكين الفرصة للاستفادة من مجموعة أوسع من المنتجات المميزة.