طنطا تنظم ندوة دينية عن" رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين"

أقيمت اليوم الأربعاء، ندوة دينية تثقيفية بعنوان " رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين"، وذلك بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور الأستاذة مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية.

ويتم تنفيذ الندوة والتي يحاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد السلام، مدير فرع دار الإفتاء بالغربية، بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب مدارس طنطا الثانوية الفندقية، طنطا الثانوية الزراعية، طنطا الثانوية الميكانيكية، طنطا الثانوية الصناعية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

تناولت الندوة فضل شهر رمضان المعظم، وأنه فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين، نظراً للفترة التي يصومها المسلم عن الطعام والشراب والتي تمتد من آذان الفجر وحتى آذان المغرب، وإمكانية تخلصه من مادة النيكوتين الضارة والتي تدمر الجهاز العصبي والتنفسي وتؤثر سلباً على باقي أجهزة الجسم البشري. فضلاً عن نهي الدين لكل ما يضر الإنسان، ومنها التدخين، والذي يؤثر على الصحة العامة للإنسان.

وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بالمدرسة، قام الطلاب والعاملين بالمدرسة، بتقديم الأسئلة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد السلام، مدير فرع دار الإفتاء بالغربية، حول موضوع الندوة، والذي قام بالتفسير والرد عليها جميعا.

اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيةوبين التعاون المثمر بين التربية والتعليم ودار الإفتاء بطنطا.