توني كروس مفتاح ألمانيا للعودة إلى الأمجاد

ساهمت عودة توني كروس للمنتخب الألماني بعد اعتزاله الدولي في إنعاش خط وسط الماكينات الألمانية من جديد بعد غيابه 3 سنوات.



ويدعم كروس مهمة الألمان قبل بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا، وقدم مستويات رائعة خلال المباراتين الوديتين التي خاضها المانشافت في التوقف الدولي لشهر مارس.



وفاز منتخب ألمانيا على فرنسا قبل أن ينتصر على هولندا بهدفين مقابل لهدف، ليشارك توني كروس في المباراتين بعد اعتزاله الدولي.



كان أنتصار منتخب ألمانيا لمباراتين متتاليتين لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد عودة كروس للمانشافت الذي أحدث الفارق في صفوف المنتخب الألماني.



لعب كروس لمدة 179 دقيقة في المباراتين، وأرسل 241 تمريرة لزملاءه ووصلت نسبة نجاحها إلى 94%، بالإضافة قام بـ 30 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب، وفاز بالاسحتواذ على الكرة في 13 مرة، بالإضافة لصناعة 4 فرص محققة للتسجيل.



وقدم توني كروس تمريرتين حاسمتين خلال المباراتين ليقود منتخب بلاده ألمانيا للانتصار، ضمن الاستعدادات لإستضافة الألمان لبطولة أمم أوروبا التي تنطلق يوم 14 يونيو المقبل حتى 14 يوليو 2024.

