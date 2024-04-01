أمسية رمضانية بمسرح كلية التربية بالوادى الجديد

نظمت الادارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادى الجديد أمسية رمضانية بمسرح كلية التربية تحت رعاية وحضور الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد .

وقال الدكتور جمال حسن منسق الأنشطة بالجامعة ان الجامعة تقوم بتنظيم أمسية رمضانية بمسرح كلية التربية كل عام خلال شهر رمضان وتضمنت الامسية الرمضانية فقرات متنوعة لفريق كورال الجامعة الذى قدم فاصل من الأغاني الرمضانية والابتهالات والانشاد الدينى.

وأضاف الدكتور جمال حسن أن تنظيم الجامعة أمسية رمضانية هو تقليد تحافظ عليه الجامعة كل عام ويتخلله مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة شارك فيها طلاب الجامعة من مختلف الكليات وتم توزيع جوائز مالية قيمة مهداه من رئيس الجامعة

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة فى تنظيم الجامعة أمسية رمضانية بمسرح كلية التربية مقدما الشكر لكل من شارك فى التنظيم وإعداد وتقديم الفقرات متمنيا لهم مزيد من التوفيق للارتقاء بالجامعة فى مختلف الأنشطة.

أمسية رمضانية 1

أمسية رمضانية 2

أمسية رمضانية 4

أمسية رمضانية 5

أمسية رمضانية 6

أمسية رمضانية 7