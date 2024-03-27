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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

7 مايو.. بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

سكن مصر
سكن مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيقوم بتسليم وحدات مشروع سكن مصر، المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع،  بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 7/5/2024 : يوم الأربعاء 29/5/2024، في أيام محددة.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 1 : 3، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارات من  4 : 6، يوم الأربعاء 8/5/2024، ووحدات العمارات من 7 : 9، يوم الخميس 9/5/2024، ووحدات العمارات من 10 : 12، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارات من 13 : 15، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارات 16 : 18، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارات من 19 : 21، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 22 : 24، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارات من 25 : 27، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارات من 28 : 30، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارات من 31 : 33، يوم الأربعاء 22/5/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسلم وحدات العمارات من 34 : 36، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارات من 37 : 39، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 28/5/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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