أستمرار فاعليات الدورى الرمضاني بصيد الاسكندرية

تقام يوميا فاعليات الدورى الرمضاني بنادى الصيد المصرى بالاسكندرية بملاعب فرع محرم بك وتشهد إقبال من الفرق واللاعبين وأولياءالأمور المشجعين

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عثمان مدير عام نادى الصيد " ان النادى يسعى فى خطته الاخيرة الى فتح مجال رياضى جديد فى أكثر من لعبة كباقى الاندية المصرية وهو ما شهد إقبال جماهيرى كبير من مختلف أرجاء المحافظة سواء فى كرة القدم أو السلة أو السباحة وغيرهم "

وتابع عثمان بأن الدورى الرمضاني الذى يقام على فرع محرم بك يساهم فى دعم الرياضة والرياضين سواء لاعبين او مدربين او حكام بالإضافة الى مشاركة الاهالى فى التشجيع الذى يدعم العلاقة بين الأبناء وأسرهم وهذا هو الدور الاساسى للرياضة بعيدا عن المكسب والخسارة فى أجواء رمضانية رائعة