النيران التهمت 5 مواقع.. تفاصيل إنفجار محطتي صرف صحي القلج والخصوص

كشفت شركة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، عن أسباب اندلاع الحريق الذي شهدته محطتا القلج والخصوص

أسباب حريق محطتي صرف القلج والخصوص

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه حدث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي؛ أدى إلى إشعال حرائق بخمسة مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

السيطرة على الحريق دون خسائر



وأضافت الشركة، أنه تمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أي خسائر بالأرواح، وجار حصر الخسائر المادية، وتمت إعادة تشغيل المحطات بكفاءة.

رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد موقع حريق محطة الخصوص

كان قد انتقل المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، والذي حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، أدى إلى إشعال حرائق بخمسة مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.



جاء ذلك بحضور، الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقهما كل من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.



وتفقد رئيس الشركة القابضة، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتواؤها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى، وتمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أي خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

