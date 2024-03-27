الأربعاء 27 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الصرف الصحي بالقاهرة: السيطرة على 5 حرائق بمواقع تابعة للشركة

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه حدث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى؛أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.


وأضافت الشركة، أنه تمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالأرواح، وجار حصر الخسائر المادية، وتم إعادة تشغيل المحطات بكفاءة.

كان قد انتقل المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، والذى حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى، أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

جاء ذلك بحضور، الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقهما كلا من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

وتفقد رئيس الشركة القابضة، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى، وتم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أي خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

مواد متعلقة

صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف موعد طرح شقق منخفضي الدخل

بمقدم 150 ألفًا.. ما يهمك معرفته عن شقق "valley towers" المطلة على الأهرامات

الإسكان تطرح فرص استثمارية جديدة في 3 مدن.. تعرف على التفاصيل

إجراءات استلام شقق سكن مصر بدمياط الجديدة

جدول مواعيد تسليم شقق سكن مصر في دمياط الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُشارك في حفل إفطار جماعى لذوى الهمم

وزير الإسكان يستعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام

إجراءات رادعة وإزالة فورية لمخالفات البناء بدمياط الجديدة
الجريدة الورقية