الكشف على 1709 مريض فى قافلة علاجية في قرية كفر الشيخ هلال بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية لاثنين و الثلاثاء الماضيين في قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.

تم توقيع الكشف على 1709 مرضى . وضمت 11 عيادة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - الجراحة - اسنان- رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد تضمن الفحص الطبى للقافلة باطنة334 أطفال 258 جراحة 134 أسنان99 انف وأذن143 جلدية 223 رمد 124 عظام 278 نسا وتنظيم اسرة 116.



كما تم إجراء عدد 326 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 85 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 89مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 22 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة .

من جانبه لفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 135 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.