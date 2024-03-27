"هل هلالك" .. أصوات شابة واعدة تتألق على مسرح ساحة الهناجر

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة التاسعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

المخرج خالد جلال

كوكب تانى

حيث أحيت فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، حفل الليلة التاسعة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، وتغنى نجوم الفرقة بباقة متنوعة من أشهر الأغانى الدينية والوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب، منها " الرضا والنور، إلهى ما أعظمك، كوكب تانى، زى الهوا، أنا مهما خدتني المدن، نصرة قوية، إلى جانب عدد من المقطوعات الموسيقية وأشهر الثنائيات منهم "ألو ألو، الراجل ده هيجننى" .

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، تضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .

التراث الشعبي للغربية في ثاني ليالي رمضان بمركز طنطا الثقافي

من تاحية أخرى شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا، أمس الثلاثاء، اليوم الثاني من احتفالات ليالي رمضان وسط إقبال جماهيري كبير، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم المركز حفلا فنيا تضمن عروضا فنية متنوعة للأطفال، ومسابقات للشباب والأطفال على خشبة المسرح، واختتم الجزء الأول من الحفل بفقرة الساحر التي تفاعل معها الجمهور.

وقدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية فقرات شعبية متنوعة عكست التراث الشعبي بمحافظة الغربية، كما قدمت الفرقة عرض التنورة والنحاسين والفلاحة والذكر والحمص والفرح الفلاحي بمشاركة أنغام الموسيقى الشعبية بقيادة الفنان محمد العربي تصميم استعراضات وتدريب رامي جوهر.

وتستمر الاحتفالات بالمركز حتى 22 رمضان بمشاركة الفرق الفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ويشهد المركز حفل ليلة القدر يوم 26 رمضان، بلقاء حواري وثقافي، وعرض للمنشد عصام درويش.