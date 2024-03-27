لإنشاء موقف سيارات.. وضع تربة زلطية بطريق ترعة بني فيز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى إعادة تمهيد وتسوية الطريق، وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم وتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين لرفع العبء عن كاهل المواطنين ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا ضمن أعمال التطوير والتجميل، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ أعمال مراحل الرصف بباقي شوارع مدينة صدفا تباعًا وفقًا للخطة الاستثمارية 2023/2024 المقررة للتطوير والتجميل.

وقال محافظ أسيوط، إنه جاري استغلال المساحة من تغطية ترعة قرية بني فيز حيث يتم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للطريق ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لبدء أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين على أن يتم إنشاء موقف لسيارات الأجرة لخدمة المواطنين في المركز، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والدورية من خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز.