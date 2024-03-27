66.6 % نموا في أرباح المصرية لنظم التعليم خلال 6 أشهر

كشفت القوائم المالية -المدققة- لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 66.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 11.268 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 6.762 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 33.235 مليون جنيه، مقابل 21.778 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وحققت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أرباحاً بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 17.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.