موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. مع حلول الـ17 من أيام شهر رمضان المبارك يكثف الكثير من المواطنين البحث عبر "جوجل" عن موعد أذان المغرب، وموعد الإفطار، حيث يؤذن المغرب اليوم في القاهرة الساعة 6:11 مساءً.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

- موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة 6:11 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الجيزة الساعة 6:11 مساءً.

- موعد أذان المغرب في بني سويف الساعة 6:11 مساءً

- موعد أذان المغرب في المنيا الساعة 6:12 مساءً.

- موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:10 مساءً.

- موعد أذان المغرب في سوهاج الساعة 6:08 مساءً.

- موعد أذان المغرب في قنا الساعة 6:04 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية الساعة 6:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب في بور سعيد الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب في السويس الساعة 6:06 مساءً.

- موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى الساعة 6:12 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الأقصر الساعة 6:04 مساءً.

- موعد أذان المغرب في المنصورة الساعة 6:11 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الزقازيق الساعة 6:10 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 6:07 مساءً.

- موعد أذان المغرب في البحيرة الساعة 6:14 مساءً.

- موعد أذان المغرب في بنها الساعة 6:11 مساءً.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ الساعة 6:13

- موعد أذان المغرب في العريش الساعة6:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الغردقة الساعة 6:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب في دمياط الساعة 6:09 مساءً.

- موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 6:03 مساءً.