مدينة قوص تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية للوقوف على آخر المستجدات وما تم بها .

جاء ذلك بحضور نائبي رئيس المركز فراج الوحش وهبة الفولي، ورؤساء الوحدات القروية، ومدير الإدارة الهندسية محمد عبد الفتاح، ومدير إدارة المتغيرات المكانية وعدد من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة قوص .

وناقش الاجتماع، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية، موجها بضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير المنظومة، وإزالة المخالفات بشكل فوري وإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من جميع المتغيرات، التي لم يتم الرد عليها.

وأشار رئيس مركز قوص، إلى أنه تم تخصيص مهندس لكل قرية، وتم اصدار امر اداري بدءا من اليوم لتوقيع السادة المهندسين بالوحدات القروية التي تم توزيعهم عليها، موجها رؤساء الوحدات القروية بضرورة توفير أماكن لائقه لسادة المهندسين وتقديم كافة اوجه الدعم اللازم لحين الانتهاء من الاعمال المؤكلة اليهم وعودة مرة اخري ديوان الوحدة.

ووجه الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، باليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، مطالباً مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء القري، ومديري الادارة الزراعية، فوراً بشأن أي متغير يتم رصده في نطاق الزراعة، وإعداد تقرير يومي للعرض على رئيس المركز بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، إضافة لتقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها من قبل رؤساء مجالس القروية .

وأكد رئيس المركز، أنه يتابع بنفسه أخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية، مشدداً أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات القروية وفقاً لتلك الملف لما له من أهمية قصوى وأولوية هامة، موجهاً بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الامنية والجهات المعاونة، وذلك لحصر المخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية والرد الفوري علي كافة الملاحظات للوصول إلى أعلى نسبة في الرد على متغيرات بكافة أرجاء المدينة .