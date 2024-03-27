الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

دعاء الرعد

دعاء
دعاء

الرعد والبرق آية من آيات الله في الكون، قال -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) .

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دعاء التاسع من رمضان .. "اللهم اغفر لي وعافني واعف عني"

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هل يستجاب دعاء الأم الظالمة

 وسنذكر بعض الآيات والأحاديث التي يمكن للمسلم الدعاء بها عند حصول الرعد والبرق فيما يأتي: (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ). (عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تركَ الحديثَ وقال: سبحان الَّذي (يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) ثمَّ يقولُ: إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ).

 (إنَّ قوما سمعوا الرَّعدَ فكبَّروا فقال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إذا سمعتُمُ الرَّعدَ فسبِّحوا ولا تُكبِّروا). (إذا رأَى أحدُكُم البَرقَ أو الوَدْقَ فلا يُشِرْ إليه وليصِفْ ولينعَتْ).


 

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