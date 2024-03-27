رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلم لدى سكان الريف المصري وسرعان ما تحول هذا الحلم الى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولا جذريا غير مسبوق غير شكل القرى بالريف المصري جاء ذلك خلال الجوله الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.

وتفقد محافظ الغربية، أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 متر، بتكلفه 5 مليون و300 الف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال.

وحرص محافظ الغربية، على تفقد قرية سنباط حيث تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة وسوق سنباط النموذجي، اسعاف سنباط، الحماية المدنية بسنباط، وحدة طب الاسرة بسنباط، مجمع الخدمات الحكومية بسنباط.



وتابع رحمي، مركز شباب شبرا اليمن ، نقطة إسعاف شبراملس، الحماية المدنية بشبراملس، المجمع الزراعي البيطري بشبراملس ، وحدة طب الأسرة بشبراملس، واختتم جولته بتفقد رصف طريق شبراملس.