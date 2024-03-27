تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بالغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم ،بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا ، 350 من حفظة القرآن الكريم بمراكز ومدن المحافظة في ختام الحفل السنوي الذي ينظمه النائب ابراهيم الديب للعام 3 على التوالي، وذلك بحضور العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة ،النائب ابراهيم الديب ، النائب محمد مرعي، النائب محمد عريبي، فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الازهرية بالغربية ، الدكتور محمد الحفناوي استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون بجام الازهر فرع طنطا .



وبدء الحفل بالسلام الوطني أعقبه تلاوة ايات من القران الكريم ومن ثم كلمة محافظ الغربية.

وهنأ محافظ الغربية، خلال كلمته الحضور بمناسبه شهر رمضان المبارك شهر القران والخير مؤكدا على سعادة اليوم وهو في رحاب اهل القران وحفظة القران من أهالي محافظة الغربية.



وأكد محافظ الغربية، أن شهر رمضان شهر ضم احتفالات كثيره جدا فاحتفلنا معا يوم ٧ رمضان بذكرى تأسيس الازهر الشريف ، والعاشر من رمضان بانتصارات الجيش المصري العظيم، احتفال عيد الام ، واحتفال اليوم بذكرى غزوة بدر ، وهذا اليوم يتواكب مع احتفالنا بتكريم ابناءنا حفظة القران.

واختتم رحمي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الحفل السنوي والذي يرعاه النائب ابراهيم الديب والحاج محمد الديب وادعو الله ان يجعل هذا العمل وكل حرف تعلمه حفظة القران في ميزان حسناتكم على جهودهم المبذولة، واختتم الحفل بتكريم ال ٢٥ الاوائل الفائزين في المسابقة .