استقرار أسعار اللحوم وإرتفاع الدواجن بأسواق البحيرة

حرصت بوابة الوفد على التجول داخل أسواق اللحوم والطيور سواء الطازجة أو المجمدة بمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس2024، السابع عشر من شهر رمضان المعظم، لمعرفة الأسعار والاطلاع عليها.

وفي أسواق اللحوم الطازجة تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 360جنيها إلي 400جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 280 إلي 320 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 300إلي 340 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 380 إلي400 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 390 إلي 410جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 240إلي 300جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 230إلي280جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 200إلي 140جنيها للكيلو .

وفي أسواق الطيور ارتفعت الأسعار بمقدار مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضا ،مابين 101إلي 103جنيها للكيلو الواحد، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 122إلي 124جيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 133 إلي 135جنيها للكيلو ، وأسعار وراك مابين 122 إلي 124 جنيها للكيلو.

البانية ب202 جنيهاً بأسواق البحيرة

وتراوحت أسعار البانية مابين 200 إلي 202جنيها للكيلو، وأسعار شيش مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 200إلي 202جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار شاورما مابين 202إلي204جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50إلي 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلي 122جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 103 إلي 105جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 125إلي 127جنيها للكيلو .