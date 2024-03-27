200 مشارك في مسابقة القرآن الكريم بنقابة المهندسين بالإسماعيلية

اختتمت فاعليات مسابقة حفظ القرآن الكريم مساء أمس والتي أقيمت بنقابة المهندسين بالإسماعيلية على مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 200 متسابق في 6 مستويات مختلفة.

وقال المهندس أحمد المصرى نقيب مهندسي الاسماعيلية ان مسابقة حفظ القرآن الكريم تمت تحت إشراف كامل من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف وضمت نحو 200 متسابق من المهندسين وأسرهم والتي أقيمت على مستويات مختلفة حيث شارك في المستوي الاول حفظ القرأن كاملا ١٣ متسابق .وفي المستوي الثاني شارك 14 متسابق في حفظ نصف القرآن. والمستوى الثالث حفظ عشرة اجزاء وشارك فيه ٩ متسابقين والمستوى الرابع حفظ سبعة اجزاء وشارك فيه ٢٠ متسابقا والمستوى الخامس حفظ ثلاثة أجزاء وشارك فيه ٧٨ متسابقا والمستوى السادس حفظ جزء عم وشارك فيه ٦٦ متسابقا تحت سن التسع سنوات .

وتعلن نقابة المهندسين بالإسماعيلية خلال الأيام المقبلة عن أسماء الأمهات المثالية في المسابقة التي أعلنت عنها بمناسبة عيد الأم .

وتقيم نقابة المهندسين بالإسماعيلية عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك تتضمن دورات رمضانية في كرة القدم والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة. كما تنظم رحلات ترفيهية للأعضاء خارج المحافظة.