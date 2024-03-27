بعد 11 عامًا.. الحكم بالإعدام لـ4 أشخاص لاغتيال شكري بلعيد

بعد أكثر من عشر سنوات، أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على 4 أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما.

وفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فقد كان اغتيال شكري بلعيد أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عقود.

وكان بلعيد سياسيا يساريا، من أشد المنتقدين لحزب النهضة، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين.

وتم اغتيال بلعيد بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في 6 فبراير 2013.

يذكر أن حركة النهضة الإخوانية في تونس تواجه منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.