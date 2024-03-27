لليوم الثاني.. انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

لليوم الثاني على التوالي تشهد أسعار النفط انخفاضا واضحا، حيث تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 74 سنتا بما يعادل 0.9 % إلى 85.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد مايو يوم غد الخميس الموافق 2 مارس 2024، فيما انخفض عقد يونيو الأكثر تداولًا بمقدار 68 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 84.95 دولارًا.

وفي السياق ذاته هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو القادم بمقدار 55 سنتًا أو 0.7% ليصل إلى 81.07 دولار، بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء العمانية".

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري، وفقًا لمصادر السوق، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل، وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 4.4 مليون برميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميَّا حتى نهاية يونيو القادم.