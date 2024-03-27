بسبب تراجع الين.. وزير المالية الياباني يحذر

بعد تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته، قام وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" بإصدار أقوى تحذير له حتى الآن حول ضعف الين حيث تراجعت العملة إلى أدنى مستوى في 34 عاما مقابل الدولار.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال سوزوكي:"إن السلطات قد تتخذ "خطوات حاسمة"، وهذا التعبير لا يستخدمه إلا بعد أن تسوء الأمور بشدة، حيث إن آخر مرة استخدم فيها عبارة "الخطوات الحاسمة" كانت في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف ضعف الين.

وقال سوزوكي تلك التصريحات يوم الثلاثاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوى في 34 عامًا وإلى المنطقة التي اجتذبت تدخلًا رسميًا في السوق في عام 2022.

يشار إلى أن تداول الين وصل منذ عامين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية، بانخفاض حوالي 0.2% وأضعف من 151.94 حيث تدخلت السلطات اليابانية خلال أكتوبر 2022 لشراء العملة.

ووصل إلى أضعف مستوى له منذ منتصف عام 1990، في الوقت الذي انفجرت فيه فقاعة الأصول في اليابان.

وأكد سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بأهتمام كبير بعد انخفاض الين.