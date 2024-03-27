إدارة أبوتشت الصحية في قنا تكرم المتميزين تقديرًا لجهودهم

أقامت إدارة أبوتشت الصحية بشمال محافظة قنا، احتفالية كبرى لتكريم المتميزين من العاملين بالإدارة، وذلك برعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور علي نورالدين تمام مدير عام إدارة أبوتشت الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس فاروق مساعد وكيل وزارة الصحة بقنا لقطاع الرعاية الأساسية، والدكتورة سمية حسن مدير الأمومة والطفولة بالمديرية، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت واللواء عبدالفتاح الشحات عضو مجلس النواب والدكتور محمد بغدادي مدير إدارة الجودة بإدارة أبوتشت الصحية، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية ومديري الإدارات الخدمية .

بدأ الحفل بالسلام الوطني تبعه القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي لمدة 11 دقيقة عن انجازات الإدارة الصحية وتطورها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي كلمته، وجه الدكتور علي نورالدين تمام، مدير الإدارة الصحية بأبوتشت، الشكر لجميع العاملين بالإدارة الصحية، وهنأ المكرمين من العاملين بالإدارة، مؤكدًا علي إقامة التكريم كل شهر إيمانًا بأهمية مبدأ الثواب والعقاب، فكما أنه لا تهاون مع اي مقصر في عمله، كان لابد من تكريم المجتهدين لتشجيعهم على بذل المزيد، وأكد علي أهمية بذل قصارى الجهد خلال الفترة القادمة لتقديم خدمة طبية تليق بأهلنا بمركز أبوتشت.

وقال مدير إدارة أبوتشت الصحية، إنه تم تكريم 50 موظفًا من الموظفين المتميزين من جميع الفئات الطبية والإدارية المختلفة بالإدارة، وذلك عرفانًا لما قدموه في عملهم خلال الفترة الماضية منذ توليه منصب مدير الإدارة، مؤكدًا على حسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم، مناشدًا جموع المواطنين بالتواصل معه شخصيًا في حالة وجود أي تقصير، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع.

وأكد الدكتور علي نورالدين، إن ما تحقق من انجازات في إدارة أبوتشت الصحية يأتي في إطار الدعم المتواصل من جانب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، وكذلك الدائم والمستمر بهدف تطوير الخدمات بالوحدات الصحية من الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض ، والدكتور أحمد عبدالغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية.

ومن جانبها أثنت الدكتورة إيناس فاروق، مساعد وكيل وزارة الصحة بقنا لقطاع الرعاية الأساسية، على الجهد المبذول بإدارة أبوتشت الصحية ومدى تطور المنظومة الصحية واختلافها الجذري خلال الفترة الماضية، مقدمة الشكر لمدير الادارة ولجميع العاملين بالإدارة الصحية، كما نقلت تحيه وشكر د.محمد يحي بدران وكيل وزاره الصحة بقنا لكافة العاملين بالإدارة.

وأوضح أحمد عبدالحميد المحرزي، أن المنظومة الصحية بمركز أبوتشت تشهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، موجهًا الشكر لمدير الإدارة وجميع الموظفين على ما يبذلونه من جهد للارتقاء بالمنظومة الصحية وجودة الخدمات المقدمة لأهالي مدينة أبوتشت والقرى التابعة لها.

وأشار هيثم عبدالسلام حمدي، إلى أن المنظومة الصحية هي خط الدفاع الداخلي عن صحة وسلامة المواطنين ضد كافة الأمراض المختلفة، مشيدًا بدور وجهود العاملين بإدارة أبوتشت الصحية، مؤكدة أن مدير الإدارة الصحية وجميع نوابه حريصون كل الحرص على تذليل جميع العقبات التي تواجه موظفي الإدارة الصحية والمواطنين.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور علي نورالدين تمام، دروع التقدير لوكيل وزارة الصحة بقنا، ومدير الرعاية الأساسية بالمديرية ورئيس مدينة أبوتشت لدعمهم القطاع الصحي بأبوتشت، ثم تكريم المتميزين تباعا تقديرًا لمجهوداتهم.

وفي لفتة طيبة تعكس العلاقة الطيبة بين العاملين بالإدارة الصحية بأبوتشت وبين مدير الإدارة، فقد حرص العاملون على تكريم مدير الادارة الصحية بأبوتشت تقديرًا منهم للتطور الملحوظ وحرصه على إرساء العدل وتوفير مناخ مناسب للعمل مؤكدين الاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهد لتطوير المنظومة الصحية بشكل كامل في أبوتشت.