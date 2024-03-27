تنوع فني وأدبي في أنشطة قصور الثقافة بالإسماعيلية في ليالي رمضان (فيديو)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات الليلة السادسة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وفي مقهي محمود دياب الثقافي، قدم لقاء مع الكاتب عبد الحميد البسيوني ضمن برنامج "العودة إلي الجذور"، استهل خلاله شريف سمير حديثه موضحا السيرة الذاتية للبسيوني ومسيرته الإبداعية ودوره في إثراء الحركة الثقافية والأدبية.

وأشاد "سمير" خلال اللقاء بالمستوى الإبداعي عند الكاتب مشيرا إلى أنه كتاباته تحتوي علي الكثير من الصور والمجازات التي تقارب اللغة الشعرية دون الإخلال بالسرد والقصص.

واختتم كلمته بالحديث عن أبرز أعمال "البسيوني" الروائية ومنها رواية "أصوات فى الليل"، "أن تكون في نيجرللي"، والمجموعات القصصية"أخطاء صغيرة" و"مساءات مرة" وغيرها من الأعمال التي قدمها بلغة تتميز بالإمتاع.

وفي كلمته وجه الكاتب عبد الحميد البسيوني شكره للقائمين على برنامج العودة إلى الجذور، ثم تحدث عن عدد من أعماله ودارت حولها عدة مناقشات، أعقب ذلك أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشاعرين جمال حراجي ووليد فؤاد.

وتقام فعاليات برنامج العودة إلى الجذور تقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان والإدارة العامة للثقافة العامة.

وفي برنامج الفرع الثقافي أقيمت عدة فعاليات منها لقاء أدبي لمناقشة مجموعة من الأعمال الشعرية والقصص القصيرة للشباب الموهوبين، تلاه محاضرة بعنوان "مأكولات رمضان الشعبية" للشاعر سمير قاعود، بجانب فقرة بعنوان "رمضان يا خير الشهور" للمنشد العربي أحمد صلاح.

وتواصلت الفعاليات بتقديم عدد من العروض الفنية منها عرضا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تضمن مجموعة من الفقرات منها الصيادين، الحلو عدا يابا، بقيادة الفنان ماهر كمال، تلاه عرض لفرقة الأطفال، قدمت خلاله باقة متميزة من الأغنيات على نغمات السمسمية، منها عدى النهار، وسار الليل، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما شهد الحفل مجموعة من الفقرات المستوحاة من التراث البدوي لفرقة مطروح للفنون الشعبية منها الترحيب، والكف، وأخيرا عرض فني لفرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها الصعيدي، المسك فاح، يا حضرة العمدة، الفرح، نوح الحمام، واختتمت الفرقة عروضها مع فقرة التنورة، بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، شهدت دار ضيافة كبار السن عرضا فنيا لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني تضمن مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية منها قمرنا، محمد نبينا، كامل الأوصاف، ولأجل النبي.

وتغنت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية باقة من الأغاني التراثية منها إسماعيلية ياللي هواكي، أبويا وصاني، وراك وراك، غصين الحبيب، ومصر العظيمة بشعبها، بقيادة المايسترو أحمد يحيي مولر.

كما أقيم عدد من الورش الفنية منها ورشة عمل فانوس رمضان ببيت ثقافة الشيخ زايد وتستمر حتى الخميس المقبل، ونفذت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة تصميم فوانيس وهلال من الورق المقوى، كما تواصلت فعاليات الورش المقامة ببيت ثقافة التل الكبير ومنها تعليم الرسم و طي الورق، والكروشيه بجانب ورشة تصميمات بالخيوط الملونة.

فيما شهدت مكتبة القصاصين لقاء بعنوان "مشروع الدلتا الجديدة" بالتعاون مع الإدارة الزراعية، تحدث خلاله عاطف مصطفى عن أهمية ذلك المشروع القومي ودوره في توفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي بتوفير المحاصيل الأساسية كالقمح، والذرة، وفول الصويا والتمور.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.

