بسبب تعرض برج كهرباء لسرقة.. انقطاع الكهرباء عن أجزاء من نجع حمادي

تعرض احد أبراج الضغط العالي الواقعة بنطاق مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، الى عملية سرقة لاجزاء منه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ادت إلى سقوطه و قطع الكهرباء عن مناطق عدة غرب مدينة نجع حمادى.

وأكد مصدر مسؤول بشركة كهرباء قنا، استمرار أعمال الصيانة والإصلاح طوال اليوم، وذلك لعودة التيار الكهربائي فى اسرع وقت، وذكر المصدر ان إنقطاع الكهرباء سببه تعرض احد أبراج الضغط العالي "مغزى القمانة " بمنطقة نجع العرب بعزبة الإصلاح غرب مدينة نجع حمادى لأعمال سرقة ادت لسقوط البرج وقطع الكهرباء عن عدة قرى بنجع حمادي.

وأضاف المصدر ان هذا الحادث يعد الثانى خلال الفترة الماضية التى تتعرض له الابراج فى ذات المنطقه، مضيفاً إلى أنه من المرجح عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال ساعتين.

وعلى صعيدا اخر، تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور البدرى محمد عبد الغنى رئيس مجلس قروى الشعانية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية عبارة عن سور بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على مساحة ٣٥٠ متر تقريبا برتفاع ما بين المتر والنصف الى اثنان متر تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية ،وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

مضيفاً ان ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.