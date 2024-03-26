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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر وكرواتيا .. انطلاق مواجهة نهائي كأس العاصمة

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

انطلقت منذ قليل مواجهة مصر وكرواتيا ، على ملعب العاصمة الإدارية فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر الذي تستضيف البلاد فعالياته.

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بعد قليل .. سيدات سلة الأهلي في مواجهة سموحة بدوري السوبر

كان المنتخب الوطني قد حسم تأهله إلى النهائي بالفوز على نيوزيلندا بهدف من دون رد ، بينما جاء تأهل المنتخب الكرواتي بلفوز على تونس بركلات الترجيح.

 وجاء تشكل المنتخب الوطني  ما يلي : حراسة المرمي : ابو جبل .
خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني .
في خط الوسط : اكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي قفشة .
في خط الهجوم: ترزيجيه - مصطفي محمد - مرموش.

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