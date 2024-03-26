مصر وكرواتيا .. انطلاق مواجهة نهائي كأس العاصمة

انطلقت منذ قليل مواجهة مصر وكرواتيا ، على ملعب العاصمة الإدارية فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر الذي تستضيف البلاد فعالياته.

كان المنتخب الوطني قد حسم تأهله إلى النهائي بالفوز على نيوزيلندا بهدف من دون رد ، بينما جاء تأهل المنتخب الكرواتي بلفوز على تونس بركلات الترجيح.

وجاء تشكل المنتخب الوطني ما يلي : حراسة المرمي : ابو جبل .

خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني .

في خط الوسط : اكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي قفشة .

في خط الهجوم: ترزيجيه - مصطفي محمد - مرموش.