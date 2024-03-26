المشدد 10 سنوات لـ موظف بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، موظفا متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة التزوير في أوراق رسمية وتقليد الاختام في منطقة البساتين، وعزلة من وظيفته.

المشدد 10 سنوات لـ موظف بتهمة التزوير في أوراق رسمية وتقليد الاختام في البساتين

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة تزوير في تقليد الاختام في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 861 لسنة 2024 جنايات البساتين، المقيدة برقم 33 كلي حلوان، عن قيام المتهم «مسعد عبدالعزيز»، بالتزوير وتقليد الأختام، وعلى الفور، وتم القبض على المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة.

السيطرة علي حريق مخزن بمراكب الصيد بدمياط

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بدمياط ، على حريق نشب داخل مخزن واير خاص بمراكب الصيد بمحافظة دمياط، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ من الحماية المدنية نشوب حريق داخل مخزن عزبة البرج.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق نشب داخل مخزن واير خاص بمراكب الصيد، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.