الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ريتا حرب: "ماينفعش نعمل دور زوجين وبنحب بعض ومايبقاش في بوسة"

ريتا حرب
ريتا حرب

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إنها لا تقبل المشاركة في تمثيل مشهد جرئ يحتاجه المخرج لكي يسوق ويزيد من شهرة العمل الدرامي أو السينمائي، منوهة بأنها توافق على "البوسة" في سياق العمل أو الفيلم.

وأوضحت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها عندما تشاركت في عمل فني ومتزوجة من رجل وتحبه كثيرًا وتغار عليه، مضيفة: "في الوقت ده لازم يبقى في بوسة خفيفة ونظرات تبين المشاهد أنهم يحبون بعضهم البعض".

ونوهت الفنانة ريتا حرب، أنه في حالة أن العمل عصري ومواكب للأيام الحالية لابد أن يكون مواكب لمواقف تحدث في العصر الحالي، دائمًا المسلسلات لا تكون 100% مثل الحقيقة.

وشددت ريتا حرب، على أن الفنانات اللبنانيات ليسوا أجرأ من الفنانات المصريات، موضحة أن الأفلام المصرية القديمة كانت أجرأ من الأعمال الحالية، ولكن الأمر أصبحت مختلف والأعمال في لبنان أصبحت أجرأ من مصر.

 

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