"المخاطر وتقييمها وكيفية التعامل معها".. ورشة عمل بجامعة المنصورة

نظمت الإدارة الاستراتيجية بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لنشر ثقافة التفكير المبني على المخاطر تحت عنوان: (المخاطر وتقييمها وكيفية التعامل معها وتأمين بيئة العمل) تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء وحدات ولجان فرق إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالكليات،

وقد أكد الدكتور محمد عبد العظيم خلال كلمته أنه في ظل التطورات السريعة والتحولات المستمرة، أصبحت إدارة المخاطر أمرًا حيويًا للجامعات، حيث تتسارع الحاجة إلى وجود إستراتيجيات فعالة للتصدي لمختلف انواع المخاطر، وتتطلب التحديات المتزايدة التفكير الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي الجاد.

حيث تأتى الورشة فى ضوء حرص جامعة المنصورة على أهمية تبني سياسة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق الحفاظ علي أرواح منسوبيها وأصولها المادية وغير المادية، وتسهم في تعزيز مكانة الجامعة في المجتمع المعرفي المتطور.

وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل تقديم د. عزة محمد الخميسي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالجامعة لعرض وشرح تفصيلي للمفاهيم الأساسية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من ‏المخاطر، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد مصفوفة المخاطر، والتعريف بأنواع المخاطر وكيفية تحديدها، وآليات تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة، وكيفية التعامل مع تلك المخاطر، وعرض لنماذج سجلات المخاطر.

الحد من المخاطر والكوارث من الأولويات الرئيسية

وقد أشاد المشاركون بالتنظيم الناجح لفعاليات ورشة العمل والتى خلصت إلى مجموعة من التوصيات، من بينها اعتبار الحد من المخاطر والكوارث من الأولويات الرئيسية للجامعة، وكذلك الإشادة برؤية الجامعة في إعداد دليل لتطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وانتهت الورشة أيضاً إلى أنه من المخطط قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقياس ومتابعة التقدم المحرز فى هذا الصدد، واستكمال بناء القدرات والتدريب للعناصر ‏البشرية من خلال ورش عمل تدريبية متقدمة، والتنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية.